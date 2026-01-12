Otro narcolaboratorio desmantelado en Durango

Tamazula, Dgo.

Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron un narcolaboratorio más en territorio de Durango, otra vez en el municipio de Tamazula, demarcación en la que se dan la gran mayoría de estos descubrimientos.

Según el informe emitido por el Gobierno Federal, la acción se realizó en las inmediaciones del poblado Carricitos, cerca de donde ya se han dado previamente acciones similares.

Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal la que informó en un comunicado que el hallazgo se realizó durante un despliegue terrestre en los límites de Durango y Sinaloa.

Fue así que localizaron un predio en el que había equipo y materiales destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

En el lugar, se aseguraron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de artefactos que no fueron detallados. Todo se habilitó en la escena una vez que estuvo presente el agente del Ministerio Público Federal.

Es de apuntar que la autoridad federal no reportó detenidos en esta acción, como suele ocurrir en los aseguramientos de predios ubicados en zonas despobladas.