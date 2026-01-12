Se aplicaron 479 multas; pasarse el semáforo en rojo sigue siendo la falta más cometida por los duranguenses

Durango, Dgo

Las acciones coordinadas por la Policía Preventiva y la Policía Vial arrojaron una intensa actividad en la detención de presuntos delincuentes y la aplicación de justicia administrativa.

Policía Preventiva: De las faltas administrativas al Ministerio Público

En el periodo mencionado, los agentes de la Subdirección de Policía Preventiva realizaron un total de 119 remisiones por diversas faltas administrativas. Sin embargo, lo más destacado de la jornada fue la puesta a disposición del Ministerio Público de 8 personas, señaladas por la presunta comisión de delitos de alto impacto en la convivencia ciudadana.

Entre los delitos reportados esta semana destacan:

2 por lesiones.

1 por abusos deshonestos.

1 por robo a negocio y 1 por robo a casa habitación.

1 por robo al interior de vehículo.

1 por allanamiento de morada y 1 por daños.

Vialidad: 127 conductores ignoraron la luz roja

Por su parte, la Subdirección de Policía Vial mantuvo un despliegue preventivo que resultó en 479 infracciones. Lo que más preocupa a las autoridades es la recurrencia en conductas de alto riesgo: 127 conductores fueron sancionados por pasarse la luz roja, la falta más común de la semana, seguida por el uso del teléfono celular al volante con 23 multas.

En cuanto a los operativos anti-alcohol, se aplicaron 27 infracciones a conductores que circulaban bajo los efectos de bebidas embriagantes. De estos, 22 presentaban segundo grado de ebriedad, mientras que 5 se encontraban en primer grado.

Compromiso con la prevención

La Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género también mantuvo su operatividad, reforzando la estrategia de proximidad que la administración municipal ha priorizado para este inicio de año.

Con estas cifras, la DMSP reafirma su compromiso de poner a la ciudadanía como prioridad, buscando que las calles de Durango se mantengan seguras y bajo el estado de derecho.