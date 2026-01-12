Segunda tormenta invernal cubre de nieve 7 municipios de Durango

Durango, Dgo.

La segunda tormenta invernal de la temporada no dio tregua y tiñó de blanco las zonas más altas de la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó que, tras el descenso marcado de la temperatura este domingo, se registró la primera nevada importante del año, afectando hasta el momento a siete municipios de la sierra duranguense.

Tepehuanes, el primero en “pintarse” de blanco

Las primeras notificaciones del fenómeno meteorológico llegaron desde las comunidades altas de Tepehuanes, donde la caída de nieve comenzó durante las primeras horas del domingo. Sin embargo, con el avance del sistema invernal, el reporte se extendió rápidamente a otras demarcaciones.

Además de Tepehuanes, las autoridades locales y habitantes reportaron la presencia de nieve en:

Guanaceví (tradicionalmente la zona más fría del estado).

Ocampo .

Otáez .

Tamazula .

Topia y Canelas (completando los siete municipios con presencia de nieve).

Alerta por pavimento cristalizado

Ante este escenario, Protección Civil emitió una alerta especial para quienes transitan por las carreteras que cruzan la Sierra Madre Occidental. Se advirtió sobre el riesgo de pavimento cristalizado, especialmente en los tramos que conectan hacia la zona de las Quebradas y el norte del estado.

Las recomendaciones para los conductores son:

Evitar maniobras bruscas y conducir a baja velocidad. Frenar y acelerar de forma gradual para evitar derrapes. Utilizar luces de apoyo en zonas de niebla o aguanieve.

El frío persistirá hasta el lunes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el aire gélido se mantendrá estacionado sobre la entidad, por lo que no se descarta que la caída de nieve o aguanieve alcance otros puntos serranos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Las autoridades de salud y rescate hicieron un llamado urgente para extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como resguardar a las mascotas de la intemperie. El monitoreo por parte de las unidades municipales de Protección Civil se mantiene de manera permanente para atender cualquier contingencia en las comunidades más alejadas.