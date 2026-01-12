Segunda tormenta invernal mantiene ambiente muy frío en Durango; prevén nieve y aguanieve

Durango, Dgo.

La segunda tormenta invernal de la temporada continúa impactando al estado de Durango, generando ambiente muy frío a gélido, rachas de viento y la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas altas de la sierra, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su Dirección Local en la entidad .

De acuerdo con el pronóstico meteorológico válido del lunes 12 al martes 13 de enero, el sistema invernal, en interacción con una masa de aire polar y el frente frío número 27, favorecerá lluvias ligeras a moderadas en gran parte del estado, con posible lluvia engelante y nevadas principalmente en regiones serranas del noroeste duranguense .

En la ciudad de Durango, durante las últimas 24 horas se registró una temperatura mínima de 3.6°C y una máxima de 13.0°C. Para este lunes, se prevé que al amanecer el termómetro descienda a 1–2°C, con ambiente fresco al mediodía y máximas de 17–18°C; mientras que para el martes, la mínima sería de 2–3°C .

Conagua alertó además por rachas de viento de 30 a 40 km/h en gran parte del territorio estatal durante lunes y martes, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras y acentuar la sensación térmica .

En el pronóstico extendido, se anticipan mínimas de 1 a 4°C y máximas de 18 a 20°C entre martes y jueves, con probables lluvias aisladas el martes y baja probabilidad de precipitación hacia mitad de semana .

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a personas adultas mayores, niñas y niños, así como a mascotas, y a conducir con cautela ante la posibilidad de pavimento resbaladizo por hielo o aguanieve.