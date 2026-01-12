Transportistas en Durango frenan la renovación de sus flotas ante la incertidumbre económica

Durango, Dgo
El sector del transporte de carga y logística en Durango, pilar fundamental de la conectividad por nuestra ubicación geográfica, enfrenta un panorama incierto para este inicio de 2026. De acuerdo con el más reciente informe del INEGI y el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), diciembre de 2025 cerró con una estrepitosa caída en la comercialización de unidades nuevas, lo que sugiere una pausa en la renovación de flotas a nivel nacional y estatal.
Diciembre: Un mes de caídas históricas
Las cifras publicadas revelan un descenso alarmante en las operaciones comerciales de camiones y tractocamiones durante el último mes del año pasado. En Durango, donde el tránsito de vehículos pesados es vital para el corredor económico del norte, estas cifras nacionales reflejan una cautela extrema por parte de los empresarios transportistas.
El balance de diciembre 2025 fue el siguiente:
-
Ventas al mayoreo: Registraron el desplome más fuerte con una caída anual del -62.7%, movilizando apenas 3,498 unidades en todo el país.
-
Ventas al menudeo: Sufrieron una reducción del -39.3%, con solo 3,306 vehículos comercializados.
-
Producción: Las plantas ensambladoras bajaron su ritmo en un -19.8%, reflejando la baja demanda del mercado interno y externo.
Impacto en el transporte duranguense
Para el magisterio de la logística en Durango, estas cifras son un termómetro de la economía. La compra de vehículos pesados (menudeo) es el indicador de que las pequeñas y medianas empresas de transporte están invirtiendo. Sin embargo, el cierre de año indica que los transportistas locales prefirieron mantener sus unidades actuales ante la incertidumbre económica, evitando nuevas deudas o adquisiciones.
A pesar del mal cierre de diciembre, el acumulado anual de 2025 muestra que no todo fue negativo: las ventas al menudeo en el año completo lograron un ligero crecimiento del 2.4% respecto a 2024. No obstante, la producción total del año cerró con una baja del -2.7%, lo que confirma que la industria está perdiendo fuerza.
Radiografía de la Industria (Acumulado Enero-Diciembre)
|Indicador
|Unidades 2025
|Variación Anual
|Ventas Menudeo
|54,163
|+2.4%
|Ventas Mayoreo
|53,695
|-2.2%
|Producción Total
|216,215
|-2.7%
|Exportación
|167,460
|-5.6%
Exportación a la baja: Durango y su papel logístico
La exportación de vehículos pesados, que es el motor de muchas empresas proveedoras, también retrocedió un -5.6% en el balance anual. Para Durango, que sirve como paso obligado hacia la frontera y el puerto de Mazatlán, la disminución en el movimiento de unidades nuevas para exportación impacta indirectamente en la demanda de servicios de traslado y logística especializada en la entidad.
Las 14 empresas que integran este registro (10 de la ANPACT y 4 independientes) anticipan que el inicio de 2026 será de recuperación lenta, condicionada por las tasas de interés y la estabilidad en las rutas comerciales del norte del país.