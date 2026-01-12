Turismo internacional “inyecta” dinamismo a Durango: Ingreso de visitantes a México crece 15.6%

Durango, Dgo

El sector turístico de Durango se prepara para capitalizar el notable incremento en el flujo de viajeros internacionales que registra el país. De acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) publicadas por el INEGI, durante el cierre de 2025 ingresaron a México más de 8.7 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 15.6% en comparación con el año anterior.

Impacto en la economía local

Para Durango, este repunte nacional tiene un eco directo en la ocupación hotelera y el consumo en el Centro Histórico y los Pueblos Mágicos. El informe detalla que el gasto total de los visitantes internacionales que entraron al país ascendió a 2 mil 536 millones de dólares, un aumento anual del 9.0%.

En nuestra entidad, este flujo de divisas se percibe principalmente a través de:

Turismo de aventura y cinematográfico: Visitantes de Estados Unidos y Canadá que buscan los paisajes de la sierra y los sets de filmación.

Gasto Medio: Aunque a nivel nacional el gasto medio por turista internacional fue de 569.84 dólares, en Durango el sector servicios reporta una mayor derrama en rubros de gastronomía regional y artesanías.

Duranguenses también viajan más al extranjero

La encuesta no solo mide a quienes llegan, sino también a los residentes en México que deciden cruzar la frontera. En este sentido, se registró la salida de 4.7 millones de residentes al extranjero, un incremento del 3.2%.

Para las agencias de viajes locales en Durango, esto confirma una tendencia sostenida: los duranguenses están recuperando su capacidad de viaje, gastando en el exterior un total de 1,188 millones de dólares, lo que representa un impresionante salto del 20.6% respecto al periodo previo.

Radiografía del Viajero (Noviembre 2025)

Concepto Cifra Nacional Variación Anual Ingreso de Visitantes 8,792,968 +15.6% Turistas de Internación 2,398,527 +8.4% Gasto Total (Entradas) $2,536.5 MDD +9.0% Gasto Total (Salidas) $1,188.0 MDD +20.6%

Perspectivas para el primer trimestre de 2026

Con el cierre de estas cifras, el sector turístico de Durango busca atraer a ese excedente de viajeros internacionales, aprovechando la conectividad aérea que, como informamos anteriormente, alcanzó récords históricos. La apuesta de las autoridades locales para este inicio de 2026 es consolidar rutas que permitan que ese gasto medio internacional se quede en los comercios de la capital y el interior del estado.

“La información del INEGI es una herramienta vital para que los hoteleros y restauranteros de Durango tomen mejores decisiones y ajusten su oferta a este nuevo volumen de viajeros”, señalaron analistas económicos locales.