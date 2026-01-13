Aparatosa caída en escuela del Centro deja a un trabajador lesionado

Gómez Palacio, Durango.

Un trabajador resultó lesionado la mañana de este martes luego de sufrir una caída accidental al interior de una escuela ubicada en la Zona Centro de la ciudad, hecho que movilizó a cuerpos de auxilio y generó momentos de tensión entre el personal del plantel.

El afectado fue identificado como José Octavio Zapata González, de 37 años de edad, quien alrededor de las 08:30 horas se encontraba realizando labores al interior del inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, al subir por unas escaleras perdió el equilibrio de manera repentina, lo que provocó que cayera violentamente al piso.

Tras el incidente, compañeros solicitaron apoyo médico, por lo que el lesionado fue trasladado a la Clínica del ISSSTE de Gómez Palacio, donde fue ingresado para su valoración. El personal médico lo diagnosticó como policontundido, quedando bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad.

Autoridades tomaron conocimiento del hecho y no se reportan responsabilidades de terceros, al tratarse de un accidente. Sin embargo, se reiteró el llamado a extremar medidas de seguridad en áreas de trabajo, especialmente en zonas de tránsito como escaleras, para evitar este tipo de percances.