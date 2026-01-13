Asesinó a su esposa sin mediar palabra con un arma blanca

Tamazula, Dgo.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) logró la vinculación a proceso de José Pedro Isidro “N”, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de Esther Vargas Peña, hechos registrados en el municipio de Tamazula.

De acuerdo con la carpeta de investigación, fue alrededor de las 15:00 horas del 1 de enero de 2026 cuando la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de El Durazno, hasta donde arribó el hoy imputado, quien presuntamente la agredió con un arma blanca sin mediar palabra, causándole múltiples heridas de gravedad.

Tras la agresión, dos personas acudieron en auxilio de Esther y la trasladaron de inmediato al Hospital Integral de El Durazno. En tanto, el presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Debido a la gravedad de las lesiones, se solicitó apoyo aéreo para su traslado a una unidad médica de mayor capacidad en Tamazula; sin embargo, a las 18:49 horas del mismo día, personal médico confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, estableciendo como causa de muerte falla orgánica múltiple y choque hipovolémico, derivados de las heridas producidas por arma blanca.

Con base en los actos de investigación realizados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Foráneos, se integró la carpeta correspondiente y se obtuvo orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en calles del municipio de Tamazula.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Pedro Isidro “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social No. 1, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGED reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia para las víctimas y el combate frontal a la violencia contra las mujeres, garantizando procesos apegados estrictamente a la legalidad.