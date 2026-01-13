Cayó de una grúa, se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente

Durango, Dgo.

Un trabajador de la construcción fue hospitalizado de quedar inconsciente durante algunos momentos a raíz de una caída sufrida en un edificio en construcción del fraccionamiento Los Remedios.

La víctima es Manuel Romero Herrera, quien tiene 56 años de edad y resultó con una lesión en la cabeza, que obligó a su traslado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron en la ampliación del centro comercial y médico Torre V1, lugar en el que se encontraba trabajando en la plancha de una grúa cuando perdió el equilibrio, lo que ocasionó la fuerte caída.

Sus compañeros corrieron para ayudarlo, al tiempo que se solicitaba asistencia médica, que fue brindada por personal de la Cruz Roja Mexicana.

A su llegada, el varón ya había recuperado la consciencia, pero se tomó la decisión de hospitalizarlo para la realización de estudios especializados, con el fin de descartar posibles secuelas graves.