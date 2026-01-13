+ Zozobra por el riesgo de que nos invada Trump

+ No hay intención inmediata, pero no se descarta

+ Los gringos nunca piden permiso para actuar

+ ¿Y las “cabañuelas”? ¿Saben qué es eso?

+ Lluvia de ayer y hoy: más baches en la ciudad

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar…”

Adagio Popular

Muchos mexicanos andan de capa caída ante la amenaza de Donald Trump de invadir México, como hizo en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Nosotros no estaríamos tan convencidos de eso, pero no nos confiamos…..REACCIÓN.- Está en redes la invitación para sumarse a la lucha cuerpo a cuerpo con las fuerzas de élite norteamericanas, pero…exageran. Trump sabe que eso no lo podrá hacer en nuestro país. Incendiaría todo con su principal socio comercial, México, y quién sabe si eso le interesa al mandatario norteamericano…..PERMISOS.- La creencia, al menos en los Estados Unidos, es que Donald Trump pediría permiso para cualquier acción contra los cárteles de la droga, que no dudamos, pero…en la estricta realidad, las fuerzas de élite gringas no entrarían por ninguna parte, ya están en México desde hace muchos años. Andan chambeando entre nosotros, de modo que USA no requiere de ningún permiso. Es más, nunca lo ha solicitado…..LOCURAS.- Hoy, el presidente Trump anunció que no le interesa el T-MEC, que nuestras ventas y nuestras compras las puede hacer en Canadá, a pesar de que allá carecen en lo absoluto de los productos que nosotros mandamos al vecino país. Ojalá y no suceda, porque los efectos serían catastróficos para nuestro país, especialmente para nuestros productores que siempre han trabajado para la exportación. Y en cuanto a lo que USA nos vende, pues también miremos hacia otra parte donde podamos comprar quizá más barato…..NATURALEZA.- Las “cabañuelas” de vuelta iniciaron este martes con la representación del mes de diciembre de 2026. La naturaleza y las viejas creencias dicen que, como hoy es un día lluvioso, diciembre próximo también lo será…..ÉPALE.- Las nuevas generaciones se sorprenderán con nuestro análisis de las “cabañuelas”, que no son vacilada ni ocurrrencia de alguien. Es el método más ancestral para pronosticar el clima anual, especialmente en el medio rural. Las “cabañuelas”, no hace mucho, eran la ley en materia de pronósticos del clima…..TIEMPOS.- Las “cabañuelas” de ida son las que se refieren a los primeros 12 días de enero, luego (hoy) empiezan las de vuelta en las que se repite el procedimiento, solo que a la inversa, en vez de empezar en enero arrancan en diciembre y así hasta llegar a enero…..CAMBIO.- Las dudas y el escepticismo de distintos personajes es un tema de discusión eterno, en los que algunos se arriesgan a asegurar que es falso de toda falsedad y que sumado el cambio climático, los riesgos de fallar en el pronóstico es mucho, aunque hasta la fecha la ciencia no ha salido a negar o a ratificar la sobrevivencia de esa antiquísima creencia, de modo que, mientras son peras o son perones, hoy arrancaron las “cabañuelas” de vuelta, lo que indica que el próximo mes de dicicembre será mucho muy lluvioso, dado que hoy y desde ayer ha estado lloviendo fuerte, de modo que…ahí se la dejamos para que ustedes opinen lo que gusten, y si es con bases, mejor…..ALTO.- Trasciende esta mañana que Ricardo Gallardo decidió frenar o vetar la “Ley Esposa”, que él mismo había promovido para que su esposa, la senadora Ruth González Silva, fuese postulada a la gubernatura. Que la sucesión pues, quedaría en familia, algo que encaboronó todita a la presidenta Claudia Sheinbaum, que pidió al gobernador de San Luis Potosí que se abstuviera de promover a la esposa ante la enorme evidencia nepotista. Y a nosotros qué nos importa lo de la entidad tunera, dirían algunos, y respondemos: Es que en Durango el gobernador Esteban parece también tentado a dejar a su esposa al frente de los destinos de la entidad. Váyanle tanteando el agua a los camotes…..MALDICIÓN.- La lluvia en la ciudad, como la que estamos registrando, generalmente se traduce en miles de baches, claro, extras a los que ya teníamos. Y el Municipio sigue durmiendo el sueño de los justos.

Saludos