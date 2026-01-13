Cierra campaña Iram Ciceña como candidato único a CMIC

Encabeza la planilla “Construyendo Unidad”

En un hecho considerado histórico por la unidad del gremio, Iram Ciceña Mejorado realizó el cierre de campaña como candidato único a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Durango, al frente de la planilla “Construyendo Unidad”.

En el marco del salón Constructores de la CMIC, en su mensaje, Ciceña destacó que el proyecto se sustenta en una “unidad que genera confianza”, la profesionalización para mejores oportunidades de nuestros afiliados, el respaldo empresarial e institucional, un Comité Directivo cercano y al servicio del afiliado, así como en gente de trabajo con visión y compromiso.

Ante un escenario retos para el sector, el candidato subrayó que la unidad gremial es clave para enfrentar los retos en materia de obra pública, fortalecer a la Cámara y diversificar oportunidades, particularmente a través de la iniciativa privada, la capacitación y la gestión institucional permanente.

La planilla “Construyendo Unidad” está integrada por el Comité Directivo CMIC 2026–2028, conformado por representantes de áreas estratégicas del sector, así como por colaboradores estratégicos: Édgar Iram Ciceña Mejorado, presidente; Fritzy Julieta Bueno Sauceda, secretaria; Mario Alberto Cervantes Fernández, tesorero.

Vicepresidencias por área: Juan Alberto Estrada Santa Cruz, Jorge Manuel Villarreal Rocha,

José Ramón Sosa Aguaray, Martha Dorieta Chávez Estrada, Carlos Esteban Blanco de la Parra, Pedro Damián Valencia Chinicos, Marcos Vargas Aguirre, César Arturo Acosta Aranda, Silvia Azucena Meza Espinosa, Karla Lisette Quiñónez Sadek, Raúl Núñez Santillán, Dolores Andrade Carrera, Liborio Ayala Jiménez y Miguel Reveles Valdez.

Durante el proceso de campaña recibió el respaldo de expresidentes de la CMIC, así como representantes de asociaciones, colegios, cámaras y diversos sectores afines a la construcción, quienes coincidieron en el trabajo en unidad como respuesta a los retos actuales.

La elección se llevará a cabo el próximo 19 de enero en asamblea, donde tomará la protesta ante el sector.