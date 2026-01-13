Encontraron cerca de la carretera a El Pueblito un taxi robado

Durango, Dgo.

Un taxi que había sido robado fue localizado, en condición de abandono, en la zona sur de la ciudad; los delincuentes se llevaron varios de sus accesorios, incluida su batería, equipo de sonido y el taxímetro.

Se trata de un automóvil Fiat Mobi modelo 2018, con matrícula A-502-DYY y enlistado en el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México.

Fue un vecino de la colonia Campo Alegre, ubicada en el cruce del bulevar Domingo Arrieta y la carretera a El Pueblito, quien alertó a la Policía Estatal sobre el vehículo en condición de abandono.

Los oficiales se acercaron a revisar y descubrieron que, en efecto, le habían quitado varias cosas. Al verificar en Plataforma México, resultó que el coche había sido robado el 11 de enero de este 2026, unas horas antes de su hallazgo.

Ante ello, los oficiales ordenaron el traslado de vehículo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a cargo del agente del Ministerio Público tanto para la investigación del atraco, como la investigación de caso.