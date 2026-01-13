Más cirugías, más consultas y mejor atención: el nuevo rumbo de la salud pública en México

Ciudad de México, 13 de enero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que durante 2025 el sistema público de salud registró un incremento sin precedentes en cirugías y consultas de especialidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, como resultado de la formación de más personal médico, la rehabilitación de infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento del carácter público del derecho a la salud.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria subrayó que el acceso a servicios médicos de calidad no debe depender de la capacidad económica de las personas, sino ser un derecho garantizado por el Estado.

“Lo público tiene que ser lo mejor, con atención digna y de calidad para todas y todos. El acceso a la salud es un derecho”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central de su administración es avanzar hacia Servicios Universales de Salud, lo que permitirá que las y los derechohabientes puedan atenderse indistintamente en cualquiera de las tres instituciones, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y mejorando la cobertura y calidad de la atención médica en todo el país.

IMSS: aumento sostenido en cirugías y consultas

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en 2025 se brindaron 14 millones más de atenciones médicas que en 2024, como parte de la Estrategia 2-30-100. Detalló que se realizaron 1.79 millones de cirugías, 29.2 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de Medicina Familiar.

Comparado con 2018, el IMSS registra un incremento del 60 por ciento en cirugías, un 48 por ciento en consultas de especialidad y un 21 por ciento en consultas de medicina interna. Para 2026, la meta es alcanzar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de Medicina Familiar.

ISSSTE supera metas operativas

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que en 2025 se realizaron 308 mil 579 cirugías, superando la meta programada, y se otorgaron 24 millones 291 mil 189 consultas. Estos resultados, explicó, fueron posibles gracias a la rehabilitación de 49 quirófanos, la apertura de 28 nuevos, la intensificación de jornadas quirúrgicas y la ampliación voluntaria de los horarios laborales del personal de salud.

IMSS Bienestar amplía cobertura nacional

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que la institución superó sus metas anuales al otorgar más de 51 millones de consultas, más de 6 millones de consultas de especialidad, realizar 250 trasplantes y atender más de 500 mil partos. Además, se inauguraron 15 hospitales y cuatro Centros de Salud, y se incorporaron más de 6 mil profesionales de la salud, entre personal médico y de enfermería.

Para 2026, anunció la puesta en marcha de nuevos hospitales en la Ciudad de México, Yucatán, Tamaulipas y Morelos, así como el fortalecimiento del abasto de medicamentos mediante las Rutas de la Salud, que en los últimos meses de 2025 permitieron distribuir más de 115 millones de piezas en centros de salud y hospitales.

Nuevo Centro Diagnóstico de Alta Especialidad

En su intervención, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció la creación de un Centro Diagnóstico de Alta Especialidad en la zona de Institutos Nacionales de Salud, en Tlalpan, Ciudad de México. Este contará con equipos PET-CT y de resonancia magnética, capaces de realizar hasta 190 estudios diarios, lo que permitirá mejorar el diagnóstico oportuno de enfermedades complejas.

Con estos avances, el Gobierno de México refrenda su compromiso de consolidar un sistema de salud público, universal y de alta calidad, orientado a garantizar el bienestar y la atención digna de toda la población.