Murió a bordo de una Dodge RAM en la cochera de su casa

Durango, Dgo.

Un adulto mayor fue encontrado muerto a bordo de su camioneta, a la que aparentemente subió para salir de casa; sin embargo, una crisis médica acabó con su vida antes de que la pusiera en movimiento.

La persona fallecida es el señor Pablo Rubio López, quien tenía 67 años de edad y vivía en la calle Antorcha Campesina de la colonia Luz de Carmen, lugar en el que ocurrió la defunción.

Fue uno de sus vecinos quien, el lunes, se notó que la víctima estaba aparentemente dormida a bordo de su camioneta Dodge de la línea RAM, lo cual le extraño, dado que jamás había visto que eso ocurriera con él.

Por eso decidió acercarse y, al verlo completamente inmóvil, comenzó a hablarle, pero no encontró respuesta. Fue entonces que decidió llamar a las autoridades para pedir asistencia.

Poco después llegó al sitio personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, pero don Pablo ya no contaba con signos vitales. Todo apunta a que sufrió un infarto agudo al miocardio.