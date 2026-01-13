Obituario 13 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Delia López Calleros, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Eduardo Ríos Yescas, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. María del Carmen Flores Bolívar, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Mártires de Cananea #431 de colonia Emiliano Zapata se está velando el cuerpo del Señor Héctor Uriel Saldaña González, de 32 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Francisco I. Madero, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Inés Fernández Quiñones, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes