Señora de 53 años murió tras una crisis convulsiva

Durango, Dgo.

Una mujer de 53 años de edad murió este lunes al ser víctima de un episodio convulsivo cuando conducía su camioneta por el periférico de la ciudad de Durango.

Se trata de la señora Rosa María M. P., quien en vida tenía su domicilio en la Colonia Valle del Sur y era paciente de epilepsia.

Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la víctima conducía un automóvil Nissan Tiida cerca de la salida a Mazatlán y sobrevino el ataque.

La fémina decidió descender de su vehículo y, una vez afuera de este, se dio algunos golpes contra el pavimento. Tras la convulsión quedó inconsciente.

Su hermana, que iba con ella a bordo del vehículo, pidió apoyo medio y al sitio llegó una ambulancia que la trasladó al hospital del ISSSTE para su mejor atención.

Por desgracia, al paso de las horas no fue posible su estabilización y este mismo lunes se confirmó su defunción. Cabe apuntar que en un primer momento se reportaron lesiones por un probable atropellamiento, aunque las evidencias apuntan a que este nunca se dio.