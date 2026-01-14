+ Sistema “uno y uno” funciona, pero le falta

+ Alguien tiene que indicar cómo circular

+ Es el más eficiente en el mundo, pero…

+ Carreteras de “tres” carriles, por las mismas

+ Lluviecitas de dos días reabren los “baches”

“Es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse dónde…”

Cosmopolitan

También es responsabilidad municipal no advertirle a los automovilistas que en el sistema vial “uno y uno” pasa el que asoma primero a la boca calle y el otro tiene que esperar al siguiente turno…..SILENCIO.- La referida medida vial se está extendiendo en la ciudad. Cada vez son más los cruceros con ese manejo, pero…la autoridad no termina de comunicarle a los choferes cómo es ese sistema, y luego no saben cómo reaccionar en un caso dado y acaban confundidos atrofiando más el crucero…..APROBADO.- Está aprobado que se extienda el “uno y uno” en toda la capital, pero… así nada más? No es necesario indicarle a la sociedad cómo se usa ese sistema, el más socorrido en la vialidad de las grandes ciudades. El otro día le pasó al primo de una prima, en Regato y Fresno, iba por ésta última, al llegar al crucero no había nadie. Supuso el chofer que tenía paso libre, pero en eso, por Regato venía a media cuadra un vehículo cuyo conductor alegaba preferencia de paso, y hasta lo que sabemos, no es así. El problema es que, para los que desconocen ese sistema vial, no lo respetan haciendo el alto correspondiente. Es muy sencillo, pasa el que llega primero a la boca calle, y el otro tiene que esperar al turno siguiente. Es muy sencillo y fácil de entender, pero hay quienes no tienen la menor idea y piensan que sus “polainas” son las que mandan. Se han producido choques por ese desconocimiento hasta con resultados letales, pero los hay que ignoran la medida y creen que sus derechos están por encima de los demás. Aunque, el librito dice que: Una ley tiene que respetarse en cualquier circunstancia, incluyendo casos de ignorancia o desconocimiento. Alegar que ignoraba o desconocía, no sirve de nada porque culpable es el que no se detiene…..TABLAS.- Y cosa parecida sucede con la supercarretera a Mazatlán y otras de dos carriles amplios para permitir un tercer carril imaginario. Se han producido muchos percances por no usar esos caminos de manera correcta. En esos caminos de dos carriles y un hipotético tercero, la circulación tiene que hacerse a su derecha y permitir que un tercer vehículo rebase entre los dos sentidos de la circulación. Si el camino tiene la amplitud necesaria bien que caben los tres vehículos, pero…en todo momento hay que hacerlo extremando precauciones. Muchos de esos accidentes se han producido exactamente en el centro de la carretera, seña de que uno o los dos choferes envueltos en el percance ignoraron aquello de hacerse a su derecha para permitir que pasara el tercero. Pues bien, desde que abrieron la “súper” al puerto nadie, ni Capufe, ni ninguna policía, han tenido la delicadeza de informarle a los conductores que los caminos tienen dos carriles amplios para permitir que un tercero rebase. Y rebasa el primero que intentó hacerlo, porque cuando ya va rebasando una unidad, los demás tienen que esperar a que lo haga, de modo que si no se hacen a su derecha viene el fatal encontronazo, y de ésos hemos visto muchos precisamente en el centro de la carretera, la mejor prueba de que uno o los dos salieron a rebasar al mismo tiempo. Ahora, lo increíble, que cuando uno circula en esos caminos y lo hace adecuadamente, otros vienen por media calle y no se hacen a su derecha aunque se expongan a un choque con resultados funestos. La “súper” tiene años abierta a la vialidad, también otros caminos en condiciones parecidas como el de Canatlán y el de la salida a México, pero nadie, absolutamente nadie se ha molestado en indicarle a los choferes cómo usar la vía para evitarse problemas y, sobre todo, ir a perder la vida por no hacerse a la derecha…..REACCIÓN.- Lo anticipamos: La ciudad ha regresado al estado desastroso de sus calles. Los baches, luego de dos días de lluvias inusuales, han reaparecido como en sus mejores tiempos y, las brigadas de “bacheo” brillan por su ausencia. O sea, gracias a nuestro Municipio nuestras calles siguen siendo de primera, porque no se les puede imprimir la segunda o tercera velocidad.

