Falla ambulancia y Policía actúa a tiempo para asegurar traslado urgente de una bebé

Santa Clara, Dgo.

Elementos del Operativo Dragón brindaron auxilio oportuno a una familia que viajaba en una ambulancia de emergencia procedente del estado de Zacatecas, la cual quedó varada por una falla mecánica cuando trasladaba a una bebé de cinco meses de edad con una enfermedad crónica del corazón, cuyo destino final era la ciudad de Torreón, Coahuila.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera federal 49, tramo Santa Clara, Durango–Juan Aldama, Zacatecas, a la altura del kilómetro 135, donde los agentes detectaron una ambulancia detenida a la orilla de la vía, por lo que de inmediato se activó el protocolo de proximidad social.

Al entrevistarse con los ocupantes, se confirmó que la unidad presentaba una avería mecánica y que en su interior viajaba una familia con una bebé que requería atención médica especializada de carácter urgente. Ante la situación, los elementos de seguridad implementaron labores de abanderamiento para garantizar la seguridad vial y solicitaron apoyo médico inmediato.

Minutos después arribó una ambulancia del Hospital del Municipio de Santa Clara, Durango, la cual realizó el traslado de la menor y sus padres para que continuaran su camino hacia Torreón, donde la bebé recibiría atención médica especializada por su padecimiento cardiaco.

En tanto, personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, permaneció en el lugar resguardando la zona y brindando vigilancia hasta que se logró solucionar la falla mecánica de la ambulancia proveniente de Zacatecas.

La intervención resultó clave, ya que al momento del auxilio se registraban bajas temperaturas en la región, lo que representaba un riesgo adicional para la salud de la menor. Gracias a la rápida y efectiva coordinación entre el Operativo Dragón y el personal médico, la bebé y su familia pudieron continuar su traslado sin contratiempos.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones refrendan el compromiso de las corporaciones de seguridad con la protección de la vida y la atención humanitaria, especialmente en situaciones de emergencia médica en zonas carreteras.