Gobierno Federal anuncia meta histórica: 1.8 millones de viviendas para sectores vulnerables

CDMX.-

En el marco de la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el programa Vivienda para el Bienestar alcanzará a cerca de 8 millones de familias mediante la construcción de nuevos hogares, regularización de predios y la reestructuración de créditos hipotecarios.

La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que la prioridad son las familias con menores ingresos que, bajo esquemas tradicionales, no tendrían acceso a una propiedad. “El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México”, afirmó la mandataria, subrayando que el plan busca garantizar bienestar a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Metas de construcción: 2025 y el reto de 2026

La administración federal mantiene una meta sexenal de construir 1.8 millones de viviendas. Según el balance presentado por las autoridades de vivienda:

Resultados 2025: Se formalizó la construcción de 393,686 viviendas, superando la meta anual en un 2 por ciento.

Proyección 2026: El objetivo es formalizar otras 400,000 viviendas para alcanzar el 50 por ciento de la meta total del sexenio.

Reserva Territorial: Se cuenta ya con reserva de suelo para edificar más de 900,000 casas adicionales.

Vivienda para Jóvenes: La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) detalló que, de las 86,000 viviendas que tiene actualmente en proceso, el 20 por ciento (17,200 unidades) se destinarán a un esquema de renta para jóvenes.

Justicia financiera: Reestructuración masiva de créditos

Uno de los pilares del informe fue el saneamiento de la cartera del Infonavit. Al cierre del 31 de diciembre de 2025, el instituto logró reestructurar y sanear 4.8 millones de créditos que se consideraban impagables9. El desglose de estos beneficios incluye:

261,406 créditos liquidados en su totalidad.

1,147,824 créditos reestructurados con una reducción inmediata del saldo.

3,446,822 créditos beneficiados con ajustes en las tasas de interés y otras facilidades.

Institución Avance / Acción Relevante (2025-2026) SEDATU Entrega de 420,000 apoyos para mejoramiento de vivienda13. CONAVI 86,000 viviendas en obra o fase preliminar en 30 entidades14. FOVISSSTE Meta de 42,768 financiamientos para 2026; 20,000 casas nuevas en 15 estados15. INSUS Proceso de regularización de más de 600,000 predios para dar certeza jurídica16.

Hacia un cierre de sexenio con vivienda digna

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que el enfoque no es solo la edificación, sino también la certeza jurídica, habiendo entregado ya más de 270,000 documentos y cancelaciones de hipotecas durante el año pasado.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, adelantó que para el periodo 2027-2030 restará la construcción de 500,000 viviendas para completar el compromiso institucional de 1.2 millones asignadas a dicho organismo.