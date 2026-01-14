Gobierno Federal anuncia meta histórica: 1.8 millones de viviendas para sectores vulnerables

CDMX.-
En el marco de la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el programa Vivienda para el Bienestar alcanzará a cerca de 8 millones de familias mediante la construcción de nuevos hogares, regularización de predios y la reestructuración de créditos hipotecarios.
La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que la prioridad son las familias con menores ingresos que, bajo esquemas tradicionales, no tendrían acceso a una propiedad. “El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México”, afirmó la mandataria, subrayando que el plan busca garantizar bienestar a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.
Metas de construcción: 2025 y el reto de 2026
La administración federal mantiene una meta sexenal de construir 1.8 millones de viviendas. Según el balance presentado por las autoridades de vivienda:
Resultados 2025: Se formalizó la construcción de 393,686 viviendas, superando la meta anual en un 2 por ciento.
Proyección 2026: El objetivo es formalizar otras 400,000 viviendas para alcanzar el 50 por ciento de la meta total del sexenio.
Reserva Territorial: Se cuenta ya con reserva de suelo para edificar más de 900,000 casas adicionales.
Vivienda para Jóvenes: La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) detalló que, de las 86,000 viviendas que tiene actualmente en proceso, el 20 por ciento (17,200 unidades) se destinarán a un esquema de renta para jóvenes.
Justicia financiera: Reestructuración masiva de créditos
Uno de los pilares del informe fue el saneamiento de la cartera del Infonavit. Al cierre del 31 de diciembre de 2025, el instituto logró reestructurar y sanear 4.8 millones de créditos que se consideraban impagables9. El desglose de estos beneficios incluye:
261,406 créditos liquidados en su totalidad.
1,147,824 créditos reestructurados con una reducción inmediata del saldo.
3,446,822 créditos beneficiados con ajustes en las tasas de interés y otras facilidades.
|Institución
|Avance / Acción Relevante (2025-2026)
|SEDATU
|
Entrega de 420,000 apoyos para mejoramiento de vivienda13.
|CONAVI
|
86,000 viviendas en obra o fase preliminar en 30 entidades14.
|FOVISSSTE
|
Meta de 42,768 financiamientos para 2026; 20,000 casas nuevas en 15 estados15.
|INSUS
|
Proceso de regularización de más de 600,000 predios para dar certeza jurídica16.
Hacia un cierre de sexenio con vivienda digna
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que el enfoque no es solo la edificación, sino también la certeza jurídica, habiendo entregado ya más de 270,000 documentos y cancelaciones de hipotecas durante el año pasado.
Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, adelantó que para el periodo 2027-2030 restará la construcción de 500,000 viviendas para completar el compromiso institucional de 1.2 millones asignadas a dicho organismo.