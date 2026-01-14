Hallaron a un hombre muerto dentro de su tapicería

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre de 58 años de edad, que era paciente de varias enfermedades, fue encontrado muerto en el interior de su negocio, ubicado en el municipio de Santiago Papasquiaro.

La víctima es el señor Pedro Díaz Ledezma, quien fue localizado tras una incursión de policías y personal de Protección Civil a su domicilio, tras una petición realizada por su hermana Norma.

Según le relató a las autoridades, su hermano dejó de responder llamadas, por lo que fue a buscarlo a su tapicería, ubicada en el centro de Santiago Papasquiaro.

Dado que tampoco abrió la puerta y a que le resultó imposible ingresar, llamó al número de emergencias y autorizó que la puerta fuera forzada; dentro del establecimiento, en el que también vivía la víctima, lo encontraron inconsciente sobre su cama.

Los elementos de Protección Civil lo valoraron, pero para ese momento ya no contaba con signos vitales y las evidencias mostraron que llevaba varias horas muerto.

En el lugar no fueron localizados indicios de algún tipo de ilícito, por lo que todo apunta a que su muerte fue causada por las enfermedades crónicas que padecía.