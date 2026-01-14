Jovencito es atendido tras caer de una azotea en la colonia Niños Héroes

Durango, Dgo.

Un menor de 15 años fue atendido la noche del martes por cuerpos de emergencia luego de caer desde la azotea de un domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes, en un hecho catalogado por las autoridades como intentó de autolesión.

El reporte se recibió a las 23:00 horas del martes, a través del número de emergencias 911, donde se alertó que un joven se encontraba inconsciente sobre la vía pública, en el cruce de Heroico Colegio Militar y Molino del Rey. Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja (unidad DGO-125).

A la llegada de los rescatistas, el adolescente fue localizado consciente, recostado en el suelo, manifestando malestares en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con la información recabada en el sitio, el menor había consumido bebidas alcohólicas durante la tarde y noche, y previamente había expresado sentirse triste, según refirió su madre, quien realizó el reporte.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria y realizaron la valoración correspondiente para su traslado y seguimiento médico, por lo que el jovencito fue trasladado al Hospital Materno Infantil para una mejor valoración médica y descartar cualquier daño.

Las corporaciones reiteraron el llamado a la atención oportuna de la salud mental, especialmente en menores de edad, y a buscar apoyo profesional ante señales de crisis emocional

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, en México está disponible Línea de la Vida 800 911 2000, atención gratuita y confidencial las 24 horas. También puedes comunicarte al 911 ante una emergencia.