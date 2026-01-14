Murió al circular en su bicicleta por la avenida Fidel Velázquez

Durango, Dgo.

Un aparente infarto agudo al miocardio fue la causa de muerte de un adulto mayor, quien sufrió la crisis médica al circular a bordo de su bicicleta por la avenida Fidel Velázquez. El deceso ocurrió este miércoles por la tarde.

La persona fallecida es el señor Jaime Saavedra Sosa, quien tenía 71 años de edad y vivía en la calle Operadores del fraccionamiento Fidel Velázquez I.

Fue al circular en su bicicleta a la altura de la tienda Ley Express cuando el septuagenario se desplomó repentinamente, ante la mirada de un par de testigos.

Estos solicitaron asistencia médica y al sitio llegó como primer respondiente personal de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Al darse cuenta de la crisis cardíaca, se iniciaron maniobras de reanimación, que incluyeron RCP durante algunos minutos, pero por desgracia no dio resultados.

El adulto mayor fue declarado muerto en la escena y poco después llegó su hija, quien lo identificó plenamente. Del cuerpo quedó a cargo la Fiscalía General del Estado.