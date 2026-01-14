Murió de camino al hospital tras sentirse mal

San Dimas, Dgo.

Un hombre originario del municipio de San Dimas murió de forma prematura al ser víctima de una crisis cardiaca repentina, ocurrida el martes en el interior de su domicilio; su familia intentó llevarlo a recibir atención especializada, pero falleció en el camino.

La persona fallecida es Wilibaldo Díaz Ibarra, quien tenía 35 años de edad y era originario de la localidad de Vencedores, de la mencionada demarcación.

Según el informe de las autoridades, la víctima estaba en su domicilio cuando comenzó a sentirse mal, por lo que pidió ayuda a su hermano, quien a toda prisa lo llevó a la clínica rural del IMSS ubicada en la mencionada población.

Ahí advirtieron que era víctima de un probable infarto, por lo que pidieron una ambulancia de El Salto y se encaminaron a dicha ciudad a bordo de la camioneta de Raúl, hermano del ahora occiso.

En Coyotes, se encontraron con la unidad médica y el personal, al ver que Wilibaldo ya no respiraba, inició maniobras para reanimarlo, lo que ya no fue posible, pues tenía algunos minutos muerto.