Sorprenden a sujeto que ingresó a varias viviendas en la IV Centenario

Durango, Dgo

La noche del martes se registró una movilización policiaca en la colonia Unidad IV Centenario, luego del reporte de una persona que presuntamente ingresaba a varios domicilios desplazándose por las azoteas, situación que generó alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con la información disponible, el reporte fue recibido a las 23:00 horas a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre un posible allanamiento de morada en la avenida Enrique Carreola Antuna, entre la calle Carlos León de la Peña.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes se entrevistaron con el reportante, Luis A. C., de 35 años, quien señaló que un hombre con suéter gris y pantalón de mezclilla fue visto desplazándose por las azoteas de varios domicilios y que, al ser descubierto, comenzó a huir saltando entre las propiedades.

Con la autorización de los vecinos, los oficiales ingresaron a un domicilio ubicado en una privada de la colonia, propiedad de A. G. E., de 80 años de edad, donde finalmente fue localizado el presunto responsable oculto en un cuarto de lavado.

El individuo fue identificado como L. M. C. O., de 35 años, con domicilio en la comunidad de El Pueblito, dedicado a la construcción y originario de esta ciudad de Durango. El sujeto fue asegurado por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal por los señalamientos que le resulten.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, a fin de prevenir delitos y salvaguardar la seguridad de los vecinos.