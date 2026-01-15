Adulta mayor está grave luego de ser atropellada

Gómez Palacio, Dgo.

Una adulta mayor fue hospitalizada con lesiones graves luego de ser víctima de un atropellamiento ocurrido en el centro de Gómez Palacio; el conductor involucrado se detuvo para auxiliarla y fue quien llamó al 911.

La lesionada es la señora Elicia Campa Muñoz, de 77 años de edad, quien se encuentra internada en el Hospital No. 46 del IMSS tras el fuerte percance.

Según el informe de las autoridades, la señora caminaba por la calle Allende del centro de la ciudad lagunera cuando, al intentar cruzar la calle, un automovilista no logró evitarla y la impactó de lleno.

La señora cayó al suelo y el conductor de la Chevrolet Silverado 2008, Josué Roberto “N”, de 27 años de edad, se detuvo para ayudarla y poco después llegó al sitio la ambulancia que solicitó.

Doña Elicia fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico y contusiones diversas, por lo que su condición es grave; el conductor quedó detenido por protocolo en lo que se deslindan responsabilidades.