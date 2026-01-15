+ Se nos adelanta Francisco Luis Monárrez

+ Empresario importante en nuestra ciudad

+ Eficiente colaborador de Guerrero Mier

+ La locura con la llegada de los 3 lobos

+ Pilgrim’s traerá miles de fuentes de empleo

“Francisco Luis Monárrez se nos adelanta en el camino…”

Jorge Blanco

Murió esta madrugada el LAE Francisco Luis Monárrez Rincón, un empresario proveniente de Santa María del Oro, que incursionó en la política con resultados positivos para los duranguenses…..DOLOR.- Tuvo defectos, sí, como los tenemos todos los seres humanos, pero de él habría que destacar que vino a Durango el siglo pasado, estudió en la entonces FCA de la UJED, fundó varias empresas en las que creó decenas de fuentes de trabajo que sostuvo hasta este día de su partida…..POSITIVO.- Francisco Luis, repetimos, fue un duranguense positivo que se le conoció no nada más su paso por la política, donde llegó a diputado federal y secretario de Finanzas con eficientes resultados, sino que practicó diversos deportes como tenis, golf, futbol, frontenis y otras disciplinas en las que siempre fue competitivo…..ACCIÓN.- Aparte, para no exagerar, sobre todo ahora con su desaparición, fue el más eficiente colaborador del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Francisco Luis fue uno de los dos o tres operadores políticos de esa administraación de Guerrero Mier (1998-2004). Llegó a ser considerado el “para rayos” del mandatario, que en la mayoría de las ocasiones le desactivó diversos conflictos mucho antes de que estallaran. Supo Monárrez Rincón acercar el gobierno a los distintos sectores sociales y se conflictuó con algunos personajes, pero sobresale -para nosotros- su eficiencia resolutiva, algo de lo que han carecido las posteriores administraciones…..ADIÓS.- Monárrez, debemos recordar, tras su incursión en la política, asumió un papel importante en el análisis de los sucesos registrados en Durango y lo hacía, como mandan los cánones, sin temor a nada y a nadie. Se lo reconocemos y se lo agradecemos, porque eso nos obligó a todos los periodistas y medios a superarnos de manera permanente…..FANFARRIAS.- Oiga usted, vaya recepción que brindaron los policías municipales a los tres lobos blancos mexicanos que llegaron a Durango. Hicieron tal faramalla que nos recordó los viejos sistemas de protección de los gobernantes en los que los policías tenían que correr la milla alrededor del vehículo para evitar que alguien le hiciera daño. Exageraron nuestros representantes de la ley, pero vale al final de cuentas porque los mamíferos estuvieron cerca de su extinción en nuestro país. Los tres cuadrúpedos tendrán la complicada misión de repoblar la región. Aunque…le agarraron grano, pues lobos hay muchos en El Tecuán y ni se diga en la Sierra Madre, pero en fin, el espectáculo brindado desde que los animalitos llegaron al aeropuerto hace tiempo no lo veíamos. Nos vienen a la memoria los episodios aquellos en que los guardias presidenciales iban corriendo en torno al vehículo descapotado de John F. Kennedy el día de su muerte, el 22 de noviembre de 1963 en el centro de Dallas, Tx., por un lado, y por el otro, aquella parafernalia cuando un presidente mexicano como José López Portillo, o Carlos Salinas y otros, eran “escoltados” desde Los Pinos hasta la Cámara de Diputados a la usanza antigua: en vehículo convertible avanzando por las principales arterias de la Ciudad de México y abriéndose paso entre las toneladas y toneladas de confeti que alguien organizaba en todo el camino y patrocinaba para que el pueblo tuviera la oportunidad de saludar desde su casa al entonces jefe del Ejecutivo. Qué loquillos….APROBADO.- Tres doritos después, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el acuerdo para que la firma global alimenticia Pilgrim’s traiga nuevas plantas a varios estados de la República, Durango y Coahuila entre ellos, con lo que echa abajo el run run que flotaba en el medio sobre la supuesta desconfianza de la comunidad internacional y los riesgos de invertir en México, de modo que, es de suponerse que vendrán nuevas y mejores plazas de trabajo para unas 20 mil personas, según comentó la jefa de la nación frente a los principales directivos de la firma global anotada.

Saludos