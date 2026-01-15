Durango acelera en la era digital y supera el promedio nacional en uso de smartphones

Durango, Dgo
México se ha consolidado como el tercer país de Latinoamérica con mayor uso de redes sociales (80.3% de penetración), pero es en el plano local donde los datos revelan una realidad sorprendente: Durango ha superado el promedio nacional en conectividad móvil. Según los últimos reportes de la ENDUTIH y el INEGI, el 84.4% de los duranguenses utiliza un teléfono inteligente con acceso a internet, situándose por encima de la media nacional del 81.7%.1
La paradoja de la conectividad en Durango
A pesar del alto índice de uso de smartphones, el estado enfrenta un contraste importante en la infraestructura fija. Mientras la movilidad es la reina, solo el 63.9% de los hogares en Durango cuentan con acceso a internet estable, una cifra que los proyectos estatales y federales buscan revertir para 2026 mediante la instalación de fibra óptica y redes satelitales en zonas remotas como la Sierra Madre.
Datos duros del ecosistema digital en la entidad:
-
84.4% de la población estatal es usuaria de telefonía móvil (superando a estados como Chihuahua y Aguascalientes).
-
35.8% de los comercios y empresas locales (23,129 establecimientos) ya integran procesos digitales y ventas por internet en su operación diaria.
-
91.5% de los internautas en el estado declaran que su actividad principal es el acceso a redes sociales y la mensajería instantánea.
Inversión histórica: Durango, el próximo “Hub Tecnológico” de Latam
La conectividad masiva no es casualidad. Durango se prepara para un salto industrial sin precedentes con el proyecto “Durango Digital City” y la llegada de la empresa FERMACA.3 Este plan contempla una inversión de 3,700 millones de dólares, destinada a la creación del Centro de Datos (Data Center) más grande de Latinoamérica.
Este complejo tecnológico de 250 Megawatts no solo fortalecerá la infraestructura del norte de México, sino que posicionará a la capital duranguense como un nodo crítico para la Inteligencia Artificial y la soberanía digital en la región, generando más de 3,500 empleos directos de alta especialización.
México en el contexto Latinoamericano
A nivel regional, el uso de plataformas digitales en México es de una intensidad superior al promedio mundial:
-
8.6 de cada 10 mexicanos utiliza redes sociales de manera habitual.
-
44 horas mensuales es el tiempo promedio que un usuario dedica a estas plataformas.
-
Facebook sigue dominando el mercado con el 28.04% de las interacciones, seguido de cerca por el crecimiento explosivo de TikTok, que aumentó un 28% en la publicación de videos durante el último año.
Hacia un futuro digital soberano
Con el respaldo de tecnologías de última generación y alianzas estratégicas con gigantes como Nvidia, Durango busca que la tecnología no sea solo una herramienta de ocio, sino un motor de desarrollo económico. La meta es clara: cerrar la brecha digital en las zonas rurales mientras se lidera la infraestructura de datos en el continente.
Resumen de Datos Clave (Infografía):
|Indicador
|Durango
|México (Promedio)
|Uso de Smartphone
|84.4%
|81.7%
|Internet en Hogar
|63.9%
|73.6%
|Uso para Redes Sociales
|91.5%
|90.4%
|Inversión Digital 2025-26
|$3,700 MDD
|N/A