Fallece José Cruz Rodríguez, conocido voceador del cruce Libertad y Paloma

La tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de José Cruz Rodríguez, conocido por muchos ciudadanos como “El Compita” o “Cruzito”, quien durante años se dedicó a la venta de periódicos en el cruce de las calles Paloma y Libertad, convirtiéndose en un rostro familiar para automovilistas y peatones.

De acuerdo con familiares, José Cruz falleció alrededor de las 11:30 del pasado miércoles, motivo por el cual solicitan el apoyo de la ciudadanía para difundir la información, ya que no cuentan con los contactos de muchas de las personas que lo conocieron y apreciaron.

El velorio se lleva a cabo en la Funeraria Residencial Flores, ubicada en calle Juárez número 326, zona centro, frente a la iglesia de Santa Ana, donde familiares y amigos le dan el último adiós.

Vecinos y ciudadanos recuerdan a Cruzito como una persona trabajadora, constante y parte de la vida cotidiana de ese importante cruce vial.

Descanse en paz.