Fallece una mujer en el acceso al Aeropuerto de Durango

Durango, Dgo.

Una mujer de 72 años de edad perdió la vida la tarde de este jueves 15 de enero, en el acceso principal al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, informaron autoridades de emergencia.

El reporte se recibió alrededor de las 14:30 horas, cuando se alertó al sistema de emergencias 911, sobre una persona inconsciente en el área de carga y descarga de pasajeros del aeropuerto. De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, la mujer padecía diabetes y se encontraba inconsciente al momento del llamado.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.

El hecho ocurrió en el acceso al Aeropuerto Guadalupe Victoria, ubicado en la colonia del mismo nombre, en una zona considerada rural. Tras la confirmación del fallecimiento, el área fue resguardada en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, así como de Servicios Periciales, para llevar a cabo las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se presume que el deceso pudo estar relacionado con una causa natural, sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine oficialmente las causas del fallecimiento.