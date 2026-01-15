Llaman diputados a legislar en favor de la gente

Más que calidad de leyes, importa su calidad y el impacto en las familias de Durango, afirma Noel Fernández.

Los diputados hicieron un llamado a legislar en favor de la gente, subrayando que el Poder Legislativo debe ser un espacio de diálogo, escucha y construcción del bien común, donde el objetivo central no sea únicamente la cantidad de leyes aprobadas, sino su calidad y el impacto real que generan en las familias de Durango.

Durante la primera sesión de la Comisión Permanente de la cámara local, el diputado Noel Fernández Maturino, afirmó que legislar implica deliberar, construir consensos y anteponer el interés colectivo por encima de cualquier diferencia partidista; demanda también, responsabilidad, madurez política y visión de futuro.

El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que la pluralidad debe traducirse en acuerdos, estabilidad institucional y decisiones estratégicas que respondan a los retos presentes y de mediano y largo plazo. Llamó a las y los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a legislar mejor para generar resultados reales para la gente. “Más que cantidad de leyes, importa su calidad, su impacto en el desarrollo, la seguridad, la justicia social y la protección de los sectores más vulnerables, con seguimiento y evaluación efectiva”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, refrendó su compromiso de actuar con responsabilidad, con visión de futuro y con un profundo sentido de servicio. “Aspiramos a que este periodo sea recordado no solo por los debates, sino por los cambios logrados; no solo por los acuerdos, sino por los resultados que la ciudadanía pueda ver y sentir en su vida cotidiana”.