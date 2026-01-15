Obituario 15 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Gonzalo Chairez Calvillo, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Alberto González Paez, de 34 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra. María de la Luz Mejorado Hurtado, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Silvestre Mejorado Hurtado, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del C.P. Rodolfo Flores García, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Daniel Esparza Fierro, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de Sr. Víctor Manuel Zamudio Garay, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Roberto Zavala Moreno, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Claudia Yolanda Lozano Nájera, de 67 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Víctor Manuel Zamudio Garay, de 72 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Ríos, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla # 6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Héctor Pérez Marín, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Cuauhtémoc, Dgo., se está velando el cuerpo de la Joven. Esmeralda Pérez Reveles, de 25 años, sus honras y sepelio están pendientes