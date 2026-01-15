jueves, enero 15, 2026

Obituario 15 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr.  Gonzalo Chairez Calvillo, de  83 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr.  Jorge Alberto González Paez, de  34 años, sus honras  y sepelio están pendientes 

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra.   María de la Luz Mejorado Hurtado, de  88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr.  Silvestre Mejorado Hurtado, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes 

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del C.P. Rodolfo Flores García, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Daniel Esparza Fierro, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de  Sr. Víctor Manuel Zamudio Garay, de  79 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Roberto Zavala Moreno, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes 

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Claudia Yolanda Lozano Nájera, de  67 años, sus honras  y sepelio están pendientes 

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Víctor Manuel Zamudio Garay, de 72 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr.  Jorge Ríos, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes 

En capilla # 6 de matriz  5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Héctor Pérez Marín, de 78 años, sus  honras  y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Cuauhtémoc, Dgo., se está velando el cuerpo de la Joven. Esmeralda  Pérez Reveles, de 25 años, sus honras y sepelio están pendientes

