Relato de una adolescente a su familia derivó en acción de las autoridades

Durango, Dgo

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jesús Antonio Téllez Salas, por su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual (tocamientos), cometido en agravio de una adolescente de identidad reservada.

Derivado de las pruebas aportadas ante la autoridad judicial e integradas en la carpeta de investigación, se logró acreditar que en julio de 2024, el hoy sentenciado, al encontrarse en un asentamiento del estado de Durango, realizó actos de carácter sexual en perjuicio de la víctima, vulnerando su integridad, seguridad y libertad sexual.

Una vez denunciados los hechos, Téllez Salas fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, llevándose a cabo un procedimiento abreviado, mediante el cual se dictó una sentencia condenatoria de 2 años y 8 meses de prisión, además del pago de una multa por la cantidad de 20 mil 845 pesos.

La Fiscalía General del Estado de Durango refrenda su compromiso de procurar justicia en los delitos que atenten contra la seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes, y continuará trabajando para que este tipo de conductas no queden impunes.