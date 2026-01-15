Sindicatos universitarios inician revisión salarial y contractual 2026

Con el objetivo de dar inicio a la revisión contractual y salarial 2026 entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED (STEUJED), este lunes 12 de enero se instalaron las mesas de trabajo en el Auditorio Universitario.

La reunión fue encabezada por el rector de la UJED, Ramón García Rivera, acompañado por el secretario general, Julio Gerardo Lozoya Vélez, funcionarios de la Administración Central y directores de escuelas, facultades e institutos, con lo que dio inicio formal la lectura del capítulo de peticiones.

En su mensaje de apertura de las mesas de negociación, el rector Ramón García Rivera señaló que “… el diálogo siempre será la principal herramienta en estas negociaciones, un diálogo de calidad. Hoy estamos nuevamente aquí, con la mejor disposición de llegar a buenos acuerdos y, desde luego, que sean acordes a las posibilidades que tiene esta Universidad”.

Asimismo, reiteró que, “… a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesan las universidades públicas estatales del país, estamos en la mejor disposición de llegar a un entendimiento que beneficie a ambas partes, buscando siempre el bienestar del personal académico y de los trabajadores administrativos, de todos los universitarios, pero sin afectar a la Universidad Juárez del Estado de Durango”.

En esta primera sesión participaron los secretarios generales de los sindicatos universitarios: Francisco Olivas Quiroga, del STEUJED; Marko Antonio González Presa, del SPAUJED; y Regina del Carmen Nevárez Castañeda, del STAUJED.

Por parte del STEUJED, su dirigente, Francisco Olivas Quiroga, acompañado por delegados y subdelegados sindicales, reconoció el trabajo que realiza la Administración Central y expresó que “juntos podemos buscar lo mejor para la UJED y para la base trabajadora, encontrando un equilibrio entre las funciones que realizamos los trabajadores y las actividades que se desarrollan en nuestra Universidad”.