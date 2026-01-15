Un hospitalizado tras volcadura de un camión en salida a Parral

Durango, Dgo.

Un hombre de 38 años de edad fue trasladado a un hospital tras ser víctima de varias lesiones en la volcadura de un camión, ocurrida en la salida a Parral.

La víctima es Eduardo N, de 38 años de edad, quién resultó poli contendido y fue reportado estable.

Fue personal tanto de la Dirección Municipal de Protección Civil, como elementos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas quiénes se encargaron de su atención tras El fuerte siniestro, corrido a la altura de Morcillo.

En ese lugar, el kilómetro 16 de la carretera Durango – Parral, dicho conductor perdió el control a raíz de la ponchadura de una llanta, lo que hizo que acabara sobre uno de sus costados.

Por su velocidad, la unidad mundial resultó con daños muy significativos y el operador tuvo golpes que le impidieron levantarse por sí mismo, por lo que fue necesaria la asistencia médica.

De la escena quedó a cargo personal de la Guardia Nacional para los procedimientos de rigor.