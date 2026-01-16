Asaltan sucursal de Santander de avenida 20 de Noviembre

Durango, Dgo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este viernes en el primer cuadro de la ciudad, tras el reporte de un asalto a una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre.

De acuerdo con los primeros informes, varios sujetos armados ingresaron a la sucursal de Santander localizada al oriente de la capital duranguense, donde habrían cometido el robo para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo.

Minutos después del atraco, se desplegó un operativo de búsqueda que derivó en la localización de una camioneta presuntamente relacionada con los hechos: una Mitsubishi L200, color blanco, placas de circulación FK-1238-B del estado de Durango, la cual fue encontrada abandonada en la calle Aquiles Serdán, esquina con Salvador Nava.

Hasta el cierre de la presenta, se mantiene el despliegue policial en las salidas de la ciudad y moteles de la misma; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas o detenidas.

Elementos de distintas corporaciones mantienen acordonada la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes y se recaba información para dar con los responsables. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el monto de lo robado y el avance de las investigaciones.