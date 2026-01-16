Durango se suma al Movimiento Nacional por la Alfabetización: El reto de abatir el rezago educativo en la entidad

Por: Redacción

Durango, Dgo.-

En un esfuerzo sin precedentes por garantizar el derecho humano a la educación, el estado de Durango se alinea a la estrategia nacional lanzada este 15 de enero en la Ciudad de México. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Consejo de la Comunicación (CC) formalizaron el “Movimiento Social por la Alfabetización”, una alianza que busca rescatar del silencio educativo a más de 4.1 millones de mexicanos que aún no saben leer ni escribir.

Para Durango, este pacto tiene una relevancia crítica. Aunque la entidad se sitúa por debajo de la media nacional en analfabetismo, el reto persiste en las zonas de mayor vulnerabilidad y dispersión geográfica.

La radiografía del analfabetismo en Durango

A nivel nacional, el analfabetismo se ha reducido al 3.8%. Sin embargo, cifras recientes del INEGI y del Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) indican que en Durango aproximadamente el 2.6% de la población mayor de 15 años se encuentra en esta condición. Esto representa a cerca de 35 mil duranguenses que carecen de las herramientas básicas para integrarse plenamente a la vida social y productiva.

El problema en Durango presenta un rostro rural e indígena. Mientras que en la capital y municipios como Gómez Palacio la tasa es mínima, en zonas como Mezquital el analfabetismo puede alcanzar hasta el 18%, debido a la barrera del lenguaje y la falta de acceso histórico a servicios educativos.

Un ejército de voluntarios y celebridades

El convenio firmado en la capital del país contempla el uso de figuras públicas para amplificar el mensaje. Personalidades como Maribel Guardia, Río Roma, Mario Bautista y El Chavo Animado se han comprometido a motivar a los adultos para que se acerquen a los centros educativos.

En Durango, la estrategia se aterrizará a través de:

Voluntariado Empresarial: Empresas locales habilitarán espacios en sus instalaciones para que sus colaboradores o miembros de la comunidad aprendan a leer y escribir. Plazas Comunitarias: Se fortalecerán las más de 40 plazas comunitarias del IDEA distribuidas en todo el estado, dotándolas de materiales actualizados. Participación del CONALEP: El Mtro. Rodrigo Rojas Navarrete, director nacional del CONALEP, confirmó que los estudiantes de este subsistema en Durango participarán activamente como alfabetizadores, cumpliendo así con un servicio social con impacto real.

La meta: “Que la cuna no sea destino”

El Lic. Armando Contreras Castillo, Director General del INEA, subrayó que la alfabetización no es solo aprender letras, sino una “herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más justa”.

Para Durango, el objetivo es claro: alcanzar la “bandera blanca” de analfabetismo (menos del 4%) en todos sus municipios. El compromiso firmado por organismos como la CANAPAT, COPARMEX y ALPES asegura que la infraestructura de transporte y educación privada en el estado también se convierta en aliada de esta causa.

¿Cómo participar en Durango? Si conoces a alguien mayor de 15 años que necesite aprender a leer o escribir, o si deseas participar como voluntario, puedes acudir a las oficinas del IDEA en la calle Bruno Martínez #130, Zona Centro, o llamar al teléfono local para recibir orientación sobre el círculo de estudio más cercano a tu domicilio.