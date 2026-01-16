MiPyMEs de Durango recibirán impulso financiero tras histórico pacto ABM-COPARMEX
Por: Redacción
Durango, Dgo
En un movimiento estratégico para fortalecer el motor económico del país, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) formalizaron este 15 de enero de 2026 un convenio de colaboración que busca derribar las barreras de financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Esta alianza tiene un eco particular en Durango, donde más del 95% de las unidades económicas pertenecen a este sector y enfrentan retos críticos de capitalización frente a la llegada de nuevas industrias.
Inclusión financiera y capacitación: Los ejes del acuerdo
El convenio, signado por Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, y José Medina Mora Icaza, presidente nacional de COPARMEX, se centra en facilitar el acceso al crédito mediante dos vías principales: la capacitación empresarial y la digitalización de procesos.
A través de programas conjuntos, se buscará que los empresarios duranguenses fortalezcan sus habilidades en administración, finanzas y gobernanza, requisitos indispensables para que la banca comercial pueda otorgar créditos con mejores tasas y condiciones.
“El objetivo es que ninguna empresa con potencial de crecimiento se quede atrás por falta de asesoría o acceso a herramientas financieras modernas”, destacaron los líderes nacionales durante la firma.
Durango y el reto del Nearshoring
Para la fuente local en Durango, este acuerdo llega en un momento clave. Con inversiones históricas en marcha, como el centro de datos de Fermaca y proyectos de energía limpia, las MiPyMEs locales tienen la oportunidad de integrarse a las cadenas de suministro globales (nearshoring)5. Sin embargo, para ser proveedores de estas grandes empresas, requieren modernizar su maquinaria y procesos, algo que solo es posible con esquemas de financiamiento accesibles.
En Durango, se estima que existen cerca de 60 mil unidades económicas. No obstante, según datos del INEGI, una gran parte de estas empresas aún operan con financiamiento propio o de proveedores, debido a la complejidad de los trámites bancarios o la falta de garantías. La alianza ABM-COPARMEX pretende agilizar estos vínculos para que el capital fluya directamente hacia los negocios locales.
Digitalización para la competitividad
Otro punto fundamental del acuerdo es el impulso a la digitalización. Las instituciones bancarias trabajarán de la mano con los Centros Empresariales de COPARMEX —incluyendo el de Durango, liderado por Blanca Estela Castro— para promover el uso de herramientas digitales que simplifiquen el cobro, el pago y la gestión de nóminas, reduciendo costos operativos para el pequeño empresario.
Puntos clave del convenio ABM-COPARMEX 2026:
-
Fomento al crédito: Facilitar productos financieros diseñados para MiPyMEs en crecimiento.
-
Formación empresarial: Talleres de educación financiera y administración.
-
Fortalecimiento de cadenas de valor: Financiamiento específico para empresas que buscan ser proveedoras del nearshoring.
- Trámites ágiles: Digitalización de servicios bancarios para reducir la burocracia.
Con esta firma, el sector empresarial y la banca privada envían una señal de confianza al mercado duranguense: la estabilidad económica del estado depende de la solidez de sus pequeños negocios, y hoy, el camino hacia el crédito parece más despejado.