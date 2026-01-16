Motociclista de 16 años herido tras caer de su moto

Durango, Dgo.

Un menor de edad se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General 450 tras protagonizar un accidente vial la noche de este jueves en el sector oriente de la ciudad. El joven, de apenas 16 años de edad, sufrió lesiones de consideración tras perder el control de su vehículo ligero.

El reporte de ingreso al nosocomio se registró aproximadamente a las 22:40 horas, luego de que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieran al llamado de emergencia en el fraccionamiento Caminos del Sol.

De acuerdo con la información recabada, el adolescente circulaba por la calle Francisco Zarco a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color negro. Por causas que aún no han sido determinadas por los peritos de la Subdirección de Vialidad, el joven sufrió un percance que lo proyectó contra la cinta asfáltica.

Debido al fuerte impacto, testigos en la zona solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate, quienes tras estabilizarlo en el lugar, decidieron trasladarlo de urgencia debido a la gravedad de los golpes recibidos.

Fuentes médicas del Hospital 450 informaron que el joven presenta:

Traumatismo craneoencefálico moderado.

Fractura en la mano derecha.

Diversas escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades desconocen la mecánica exacta de los hechos o si hubo otro vehículo involucrado, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde un reporte oficial basado en el peritaje correspondiente.