Mujer hospitalizada tras ser embestida por una camioneta

Por: Redacción

Durango, Dgo

Una mujer de 41 años de edad se encuentra bajo observación médica en la clínica del ISSSTE de esta ciudad, luego de ser víctima de un fuerte atropellamiento la tarde-noche de este jueves en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez.

La lesionada fue identificada como Andrea Bonilla Ortiz, con domicilio en esta capital. De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:15 horas, cuando la mujer caminaba por la calle Tlaxcala del asentamiento antes mencionado.

Al intentar cruzar la citada rúa, Andrea fue impactada por una camioneta de la marca Ford, línea F-150 (descrita inicialmente como FT150), color blanco. El golpe proyectó a la peatón contra el pavimento, lo que generó el reporte inmediato a los números de emergencia por parte de testigos que presenciaron el percance.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios y, tras estabilizarla, procedieron a su traslado de urgencia al nosocomio del ISSSTE. Los médicos que la recibieron informaron que la paciente presenta politraumatismos, por lo que su estado de salud se mantiene bajo reserva y en constante monitoreo para descartar lesiones internas de gravedad.

Del conductor de la unidad y los procedimientos de peritaje se encargó el personal de la Subdirección de Vialidad, quienes determinarán la responsabilidad correspondiente en este hecho de tránsito.