Obituario 16 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Santiago González Torres, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Silvestre Mejorado Hurtado, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo del Sr. José Merced López Zavala, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Fidem se está velando el cuerpo del Sr. Marco Aurelio Hernández Barradas, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo de la Sra. Celica Guadalupe Arias Díaz, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. María Isabel Fernández Cornejo, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Daniel Alejandro Montañez Barrón, de 34 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)

En sala 1 se está velando el cuerpo del Sr. Ramón Rodolfo Enríquez Betancourt, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En privada 4 de Julio de colonia José Marti se está velando el cuerpo de la Sra. Ana María García Cepeda, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Joven Ricardo García Palacios, 35 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Palermo se está velando el cuerpo de la Sra. María de Jesús Medina Reta, de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 se está velando el cuerpo del Sr. Fernando Soto Vázquez, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes