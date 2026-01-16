Paisana falleció al bajar de avión en el que había llegado a Durango

Durango, Dgo.

Una mujer duranguense que radicaba en Estados Unidos murió minutos después de bajar

del avión en el que había llegado a esta entidad, en la que pasaría un periodo vacacional; su deceso ocurrió dentro del Aeropuerto de Durango.

La fallecida es la señora Nohemí Irigoyen, de 69 años de edad y residente del estado norteamericano de Illinois, pero nacida en el municipio duranguense de Vicente Guerrero.

La información disponible indica que la señora descendió del avión en el que arribó al Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria y, minutos después, comenzó a sentirse mal, cuando eran alrededor de las 13:00 horas del jueves.

Su hijo de 47 años, quien la acompañaba en el viaje, pidió ayuda al personal médico del lugar, pero la señora se desvaneció instantes después y ya no fue posible su reanimación.

Según trascendió, doña Nohemí padecía diabetes e hipertensión, además de algunos problemas cardiacos, que habrían sido la causa del deceso.