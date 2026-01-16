Sheinbaum llama a Estados Unidos a asumir responsabilidad compartida en combate al narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos a fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas, bajo los principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida, al subrayar que la problemática no puede atenderse únicamente desde el lado mexicano de la frontera.

Durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria sostuvo que, así como México ha mostrado avances tangibles en materia de seguridad, corresponde también a la Unión Americana asumir su parte, particularmente en la reducción del consumo de drogas entre su población joven y en el freno al tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Sheinbaum enfatizó que el respeto mutuo implica una relación de confianza, coordinación y colaboración entre ambos países, mientras que la responsabilidad compartida exige acciones concretas del gobierno estadounidense. Entre ellas, mencionó la necesidad de implementar campañas intensivas de prevención y atención al consumo de drogas desde un enfoque de salud pública, así como programas educativos que atiendan la raíz del problema.

“No puede pensarse que el consumo de drogas se resuelva solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que hacerse lo propio, porque la crisis de consumo está allá y debe atenderse con campañas, educación y políticas de salud pública”, expresó.

En el mismo contexto, la presidenta reiteró la urgencia de disminuir el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México, al señalar que este fenómeno alimenta la violencia en diversas regiones del país. Como ejemplo, informó que recientemente fue asegurado un vehículo que intentaba ingresar por Tijuana, Baja California, con un cargamento de 21 armas largas y 30 armas cortas, todas procedentes del vecino país del norte.

Finalmente, Sheinbaum destacó los resultados obtenidos por su administración en materia de seguridad, entre los que sobresalen la reducción del 50 por ciento en el aseguramiento de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, el decomiso de cerca de 320 toneladas de drogas a nivel nacional y una disminución del 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

La presidenta insistió en que solo mediante una cooperación equilibrada y corresponsable será posible avanzar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico y sus efectos en ambas naciones.