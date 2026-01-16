Su hija de 14 año la amenazó con un cuchillo

Durango, Dgo.

Una adolescente de 14 años de edad, que es paciente de una enfermedad psiquiátrica, fue controlada por policías luego de amenazar a su propia madre con un cuchillo, situación ocurrida en la zona sur de la ciudad.

La afectada es una señora de 53 años de edad, quien el jueves por la tarde pidió ayuda en el número de emergencias tras el incidente ocurrido en la casa que comparte con su hija, de 14, cerca de Soriana Madero.

En medio de una crisis, la adolescente tomó un cuchillo y se acercó amenazante con la señora, por lo que decidió resguardarse y pedir apoyo en el número de emergencias 911.

Policías municipales que estaban cerca arribaron al inmueble y lograron el aseguramiento de la jovencita, que es una paciente psiquiátrica que, por razones no precisadas, abandonó su tratamiento.

Al final, ante la petición de la madre de la muchacha y por la crisis ocurrida, se solicitó el apoyo de los agentes para trasladar a la paciente a un lugar adecuado para enfrentar sus problemas de salud mental.