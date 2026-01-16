También murió una mascota junto a la joven intoxicada en Río Dorado

Durango, Dgo.

Además de la joven de 20 años de edad que murió en el fraccionamiento Río Dorado por una aparente intoxicación, también perdió la vida su mascota.

Con ello, se refuerza la hipótesis de la existencia de vapores nocivos dentro del departamento, planteada desde un primer momento por el personal de auxilio que acudió a la escena.

Tal y como informó Contacto Hoy, los hechos ocurrieron en el complejo “D” del mencionado asentamiento mientras Ximena Quintero Valdés, de 20 años, dormía en el mismo inmueble que su mascota, un perro de talla pequeña.

Trascendió que su esposo, en las horas previas al deceso, había estado en la sala realizando reparaciones y ajustes a su motocicleta, lo que habría ocasionado una fuga de combustible.

Él, sin embargo, salió del inmueble a trabajar y tanto su esposa como el canino se quedaron dormidos; cuando llegó horas después, encontró a ella tirada, con sangre en la nariz, y al perrito también inerte.

Todo apunta a que ambos fallecieron al inhalar los vapores generado por un aparente derrame de gasolina, aunque aún está pendiente la necropsia de ley para establecer científicamente la causa.