Anuncia Trump aranceles por no querer vender Groenlandia

El presidente Donald Trump anunció, por medio de su cuenta en Truth Social, que aplicará aranceles del 10% (al 25% en junio) a ocho países europeos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) por rechazar la compra de Groenlandia por parte de EE.UU.
Argumenta que la adquisición de la isla es por seguridad nacional ante amenazas rusas/chinas en el Ártico.

