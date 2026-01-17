Aumentaría costo de seguros en el estado

Hasta 10% en pólizas de autos, gastos médicos mayores y daños

Durango, Dgo.

La presidenta de la Asociacion Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Beatriz del Campo, alertó que el sector asegurador enfrenta una sobrecarga fiscal que podría traducirse en incrementos en el costo de las pólizas para los usuarios, como las de autos, gastos médicos mayores y daños.

Señaló que, aunque las empresas del ramo intentarán contener los aumentos para no trasladarlos de inmediato al consumidor, la presión impositiva así como la inflación limitan ese margen de maniobra y podría impactar la competitividad del sector, representado en el aumento del costo de las primas de entre el 8 por ciento y 10 por ciento adicional a los ajustes que hacen cada las compañías en sus productos.

Debido a que desde el 1 de enero las aseguradoras ya no pueden acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los pagos de siniestros a terceros, Del Campo advirtió que, de mantenerse este escenario, algunas aseguradoras se verían obligadas a ajustar su estructura operativa, lo que incluiría adelgazar plantillas laborales como medida de contención.

Subrayó que habrá un impacto en las contrataciones, pagos o tipo de primas de seguros en diversos sectores, por lo que el sector se mantiene en análisis permanente para equilibrar la viabilidad financiera de las empresas con la protección del empleo y la accesibilidad de los seguros, en un contexto económico cada vez más exigente.