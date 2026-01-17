Capturan a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Pachuca de Soto, Hgo.

En una operación coordinada entre dependencias federales, autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Hidalgo a un hombre identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), señalado por el asesinato de una mujer ocurrido en Carolina del Norte y requerido por ese estado de la Unión Americana.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), como parte de los acuerdos de colaboración binacional para la localización de personas buscadas por la justicia en otros países.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto contaba con notificación roja emitida por INTERPOL y era requerido por autoridades estadounidenses. Tras labores de inteligencia e intercambio de información, los agentes detectaron que Pachuca era la zona donde presuntamente residía el individuo, por lo que se desplegaron acciones de vigilancia y recorridos en distintos puntos del municipio.

Durante dichas labores, personal de seguridad identificó a un hombre cuyas características coincidían con las del fugitivo buscado. Luego de confirmar su identidad, procedieron a su detención y aseguramiento.

Delitos por los que es buscado

El detenido es requerido por delitos graves como:

asesinato en primer grado,

robo con arma,

hurto de vehículo, y

secuestro en primer grado.

Además, desde 2017 el gobierno de Estados Unidos lo había incorporado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, por quien incluso se ofrecía recompensa para su captura.

Queda a disposición del Ministerio Público

Tras la aprehensión, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público federal, instancia que determinará su situación legal, en tanto avanzan los procedimientos correspondientes que podrían derivar en su extradición.

Finalmente, las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer la cooperación internacional para ubicar y detener a personas consideradas generadoras de violencia que son reclamadas por autoridades de otros países.