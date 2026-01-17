Cholos de La Virgen golpearon a padre e hijo

Durango, Dgo.

Un joven de 21 años de edad y su padre de 40, ambos trabajadores de la construcción, fueron víctimas de una agresión a golpes perpetrada por varios sujetos que los interceptaron cuando caminaban a su casa la noche del viernes.

Los lesionados son Adán Felipe Gámiz Arias, de 21 años de edad, y su papá Ángel Gámiz Torres, de 40, quienes fueron ingresados al Hospital General 450 para su atención médica.

Según el informe, ambos caminaban a su casa de la colonia La Virgen cuando los interceptaron los presuntos agresores, que en un primer momento solo se fueron contra el más joven de los dos, pues al parecer había un problema previo.

El padre, como es lógico, intervino para defender a su muchacho, pero los superaron en número y terminaron con golpes en varias partes del cuerpo, incluso tirados en el suelo.

Vecinos que se dieron cuenta avisaron a su familia y en un vehículo particular los llevaron al centro médico, donde personal de la Fiscalía General del Estado recogió su declaración para buscar a los atacantes.