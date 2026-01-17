Conafor publica reglas 2026: oportunidad para ejidos y comunidades forestales de Durango

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer las Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, documento que establece requisitos, lineamientos y procedimientos para acceder a apoyos federales orientados a conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

Para Durango, uno de los estados con mayor tradición forestal del país, la publicación de estas reglas representa una ruta clara para que ejidos, comunidades indígenas, empresas forestales comunitarias y productores puedan gestionar recursos que permitan fortalecer la actividad maderera y la protección ambiental.

Las reglas se publicaron el 16 de enero de 2026, y pueden consultarse en los canales oficiales de Conafor y en el Diario Oficial de la Federación. (Gobierno de México)

Durango: más de 10 millones de hectáreas forestales

La relevancia del programa en la entidad se entiende por su dimensión territorial: de acuerdo con un diagnóstico estatal de Conafor, Durango cuenta con 10.59 millones de hectáreas de superficie forestal, y cerca del 71% está en manos de ejidos y comunidades, lo que coloca a la organización social como un actor central del manejo sustentable. (SIVICOFF)

Incluso, el propio Gobierno estatal ha destacado que Durango se mantiene entre las entidades con mayor superficie forestal y con presencia fuerte en manejo forestal sustentable. (medioambiente.durango.gob.mx)

¿Qué apoyos contempla el programa?

El Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar contempla seis componentes de apoyo:

Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor Plantaciones Forestales Comerciales y Agroforestales Restauración Forestal Servicios Ambientales Protección Forestal Fortalecimiento de Capacidades y Desarrollo Local (Gobierno de México)

Entre los objetivos centrales del esquema 2026 está la mitigación del cambio climático, reducción de deforestación, conservación de biodiversidad y fortalecimiento de capacidades técnicas en comunidades forestales.

Además, el programa incorpora disposiciones específicas para impulsar la participación de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como comunidades afromexicanas, y refuerza un enfoque de género para fortalecer el papel de las mujeres en la toma de decisiones y en las cadenas productivas.

Incendios forestales: una urgencia permanente para Durango

En el terreno local, el anuncio ocurre en un contexto donde Durango enfrenta retos recurrentes por incendios forestales. Reportes periodísticos y balances estatales han documentado temporadas con alta incidencia y afectación en municipios forestales como Mezquital, Pueblo Nuevo, Tamazula y la capital. (La Jornada)

Por ello, uno de los componentes que más interés genera en Durango es el de Protección Forestal, que incluye apoyos para acciones contra incendios, plagas y enfermedades, además de equipamiento y capacitación.

¿Dónde consultar requisitos y plazos?

Conafor precisó que las personas interesadas podrán consultar el texto íntegro de las reglas y el proceso de participación en:

DOF (Reglas de Operación 2026) (SIDOF)

Sitio oficial de Conafor: “Reglas de operación 2026” (Gobierno de México)

Para Durango, estas reglas abren la posibilidad de impulsar proyectos comunitarios, fortalecer cadenas de valor maderables y no maderables, ampliar restauración de zonas degradadas y robustecer la prevención de incendios en un estado donde el bosque es economía, identidad y futuro.

