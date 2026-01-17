Las redes lo vuelven a hacer: solidaridad duranguense al rescate

Durango, Dgo.—

Un gesto de empatía volvió a demostrar la fuerza de la solidaridad en Durango. Un adulto mayor acudió por su cuenta a la IMSS Clínica 1 luego de sentirse mal; sin embargo, al concluir su chequeo médico se percató de que no contaba con dinero para regresar a casa y presentaba dificultades para caminar. Hasta el momento, se desconoce el padecimiento que lo aqueja.

Al observar la situación, una ciudadana de buen corazón decidió publicar el caso en redes sociales, solicitando apoyo para que el hombre pudiera trasladarse con seguridad. Aunque ella misma no tenía los recursos suficientes para ayudarlo, la respuesta fue inmediata: otra mujer se ofreció a pagarle un taxi, permitiendo que el adulto mayor regresara a su hogar.

El episodio, ocurrido en cuestión de minutos. Una muestra más de que, en momentos difíciles, la gente de Durango responde.